ليلة تاريخية لصلاح.. هدف واحتفال غريب.. و3 أرقام قياسية.. وأول تصريح من الفرعون (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

حقق النجم المصري محمد صلاح، انجازا تاريخيا، بعد تتويجه مع ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، بعد تغلبه على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل صلاح هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، سددها ببراعة في شباك الحارس هوجو لوريس، واحتفل النجم المصري بطريقة غريبة حيث وضع يديه على أنفه وأخرج لسانه، فيما أضاف أوريجي الهدف الثاني للريدز.

3 انجازات تاريخية

ودخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح أول لاعب مصري يفوز ويسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا، وثاني لاعب عربي يسجل في النهائي، بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في عام 1987، بعدما تعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.

كما أصبح الفرعون المصري ثالث لاعب عربي يتوج بالبطولة بعد الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، لاعب بورتو البرتغالي السابق، حين ظفر باللقب في عام 1987، والمغربي أشرف حكيمي، رفقة فريق ريال مدريد الإسباني اللقب في النسخة الماضية، بعدما فاز فريق العاصمة الإسبانية مدريد على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على الملعب الاولمبي بكييف.

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أول تعليق من صلاح

من جانبه، أبدى صلاح سعادته بتتويجه باللقب الأغلى في مسيرته مع ليفربول.

وقال الفرعون في تصريحات، لقناة بي إن سبورت: "مبسوط جدا بالتتويج باللقب الأوروبي لأول مرة في حياتي، كان حلمي منذ أن كنت في سن السابعة من عمري، وفخور جدًا بتحقيقه".

وعن كونه ثالث عربي يتوج باللقب الأوروبي، قال صلاح: "إن شاء الله أسعى لأكون أول لاعب عربي يتوج باللقب مرتين".

وعن شعوره أثناء تسديد ركلة الجزاء أمام توتنهام، قال "مو": لقد سددت من قبل ركلة جزاء كأس العالم، وتعودت على تلك المواقف".

شاهد أهداف المباراة وركلة جزاء صلاح ولحظة احتفاله باللقب