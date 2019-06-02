طريق ليفربول إلى اللقب الأوروبي السادس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



في ما يأتي المحطات التي عبرها ليفربول الإنكليزي في طريقه الى لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والذي ناله بفوزه على مواطنه توتنهام 2-صفر في النهائي السبت على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد:

في دور المجموعات: حل ثانيا في المجموعة الثالثة التي ضمت باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلغراد الصربي.

- مباريات الدور الأول (مع ذكر الفريق المضيف أولا)

ليفربول - سان جرمان 3-2

نابولي - ليفربول 1-صفر

ليفربول - النجم الأحمر 4-صفر

النجم الأحمر - ليفربول 2-صفر

سان جرمان - ليفربول 2-1

ليفربول - نابولي 1-صفر

- الدور ثمن النهائي في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني (3-1)

Advertisements

ليفربول - بايرن صفر-صفر

بايرن - ليفربول 1-3

- الدور ربع النهائي في مواجهة بورتو البرتغالي (6-1)

ليفربول - بورتو 2-صفر

بورتو - ليفربول 1-4

- الدور نصف النهائي في مواجهة برشلونة الإسباني (4-3)

برشلونة - ليفربول 3-صفر

ليفربول - برشلونة 4-صفر

- المباراة النهائية في مواجهة توتنهام (2-صفر)

توج باللقب السادس (بعد 1977، 1978، 1981، 1984 و2005) في تاسع نهائي في تاريخه (خسر 1985 و2007 و2018)