شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق فعاليات الدوري العالمي للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه و التى اقام بالصين وتستمر حتى 10 من الشهر الجارى بمشاركة المنتخب الوطنى.

تضم قائمة المنتخب كل من سارة عاصم ، رضوى سيد ، ريم أحمد ، ياسمين حمدى ، جيانا محمد فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين الهوارى ، أحمد اشرف ، مالك جمعة ، على محمد الصاوى، محمد الكتبى ، محمد أحمد رمضان ، عبد الله هشام ، عبد الله ممدوح ، طه طارق

ويرأس البعثة سيد نصر عضو مجلس غدارة الاتحاد ويرافقه كل من محمد عبد الرحمن، هانى قشطة مدربان ، هيثم صبحى، و عصام صقر حكام دوليين.

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