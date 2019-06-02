شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكمًا لمباراة النجم الساحلي والأفريقي فى كأس تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُدير الحكم الدولي أحمد الغندور، مباراة النجم الساحلي والأفريقي ، المقرر اقامتها بعد غد الاثنين، في ربع نهائي كأس تونس 2019. الغندور يعاونه أحمد توفيق طلب كمساعد أول، وأحمد حسام الدين مساعد ثاني، وأحمد العدوي حكم رابع.

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