شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف أسماء الراحلين الثلاثة داخل الزمالك بفرمان مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يلتفت الكثيرون لتصريح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقب تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربى، بشأن اللاعبين الثلاثة الذين طلب رحيلهم عن الزمالك. لمعرفة اللاعبين الثلاثة عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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