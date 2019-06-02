شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة محمد صلاح تذبح 4 عجول بعد فوز ليفربول بدورى أبطال أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أسرة محمد صلاح بذبح 4 عجول أثنين قبل مباراة ليفربول وتوتنهام فى نهائى دورى أبطال اوروبا واثنين بعد المباراة تيمنا بفوز الليفر بدورى أبطال اوروبا على حساب توتنهام .

كان محمد صلاح قد نجح فى قيادة فريقه ليفربول لحصد لقب دورى الأبطال الأوروبى بعدما نجح فى احراز الهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة الثانية من المباراة فى اللقاء الذى انتهى لصالح الليفر بهدفين مقابل للاشئ .

وقد اكد عبد العزيز البمبى فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح رفض الإفصاح عن أى شئ يخص هذا الأمر تماما نظرا لأنها امور بينه وبين ربه ، مؤكدا فى الوقت نفسه سعادته بفوز ابن شقيقته باللقب الأوروبى .