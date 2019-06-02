اخبار الرياضه

المقاولون يهنئ صلاح بلقب دورى أبطال اوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ صلاح بلقب دورى أبطال اوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حرص مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على تقديم التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح لاعب الذئاب السابق  وليفربول الحالي عقب تتويج فريقه بلقب دورى أبطال أوروبا ومساهمة الفرعون المصرى في فوز فريقه  بهدفين أمام توتنهام .

 

Advertisements

وقال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب أن صلاح واحد من أهم لاعبى كرة القدم في مصر والعالم وشرف للمقاولون العرب انتماء الفرعون المصرى لقلعة الذئاب في بداية مشواره قبل خوضه تجربة الإحتراف ونجاحه منذ المحطة الأولي مع بازل السويسرى حتى وصل لقيادة الفريق الانجليزى للفوز بلقب دورى أبطال أوروبا .

 

وقال المشرف على الكرة فوز صلاح مع فريقه بلقب البطولة بشرة خير وان شاء الله يكون بداية أيضا لقيادة الفراعنة للفوز بلقب البطولة الافريقية القادمة بالقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يهنئ صلاح بلقب دورى أبطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا