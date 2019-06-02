المقاولون يهنئ صلاح بلقب دورى أبطال اوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرص مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على تقديم التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح لاعب الذئاب السابق وليفربول الحالي عقب تتويج فريقه بلقب دورى أبطال أوروبا ومساهمة الفرعون المصرى في فوز فريقه بهدفين أمام توتنهام .
وقال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب أن صلاح واحد من أهم لاعبى كرة القدم في مصر والعالم وشرف للمقاولون العرب انتماء الفرعون المصرى لقلعة الذئاب في بداية مشواره قبل خوضه تجربة الإحتراف ونجاحه منذ المحطة الأولي مع بازل السويسرى حتى وصل لقيادة الفريق الانجليزى للفوز بلقب دورى أبطال أوروبا .
وقال المشرف على الكرة فوز صلاح مع فريقه بلقب البطولة بشرة خير وان شاء الله يكون بداية أيضا لقيادة الفراعنة للفوز بلقب البطولة الافريقية القادمة بالقاهرة.
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