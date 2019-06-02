سوبر كورة .. تريد حصد البطولات؟ تعاقد مع أليسون وليس الشناوى !!

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫ليفربول فى نهائى دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، كان متراجعا وبعيدا عن مستواه المعروف، ولكن يمتلك حارس مرمى عظيم.. إذن، حارس المرمى العملاق، نصف فريق، وأكثر، وإذا أردت حصد البطولات، لابد أن تمتلك حارس عملاق، وليس محمد الشناوى وشريف إكرامي. لقراءة المزيد اضغط هنا..

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