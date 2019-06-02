شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أوباما يحتفل بعيد ميلاد الونش بـ"صورة".. وجلال يظهر بـ"قميصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص يوسف أوباما مهاجم الزمالك على تهنئة زميله محمود الونش مدافع الفريق بعيد ميلاده الـ24 والتقاط صورة تذكارية معه على هامش مران الأبيض ضمن الاستعدادات لمواجهة لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها العاشرة من مساء الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.



أوباما والونش

فيما ظهر خالد جلال المدير الفنى للزمالك بـ"قميصين" مختلفين فى صور تدريبات الفريق الأبيض التى نشرها الموقع الرسمى للقلعة البيضاء.



خالد جلال فى مران الزمالك

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، حيث أصبح الفريق الأبيض مطالب بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، الذى يتصدره الأهلى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فقط فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.