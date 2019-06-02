ملف السبت.. ليلة تاريخية لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 1 يونيو 2019.
فضيحة رادس.. أول قرار رسمي من "كاف" بشأن أحداث الترجي والوداد
الخليج 365 يكشف.. "كاف" لم يحسم البلد المستضيف للسوبر الأفريقي
ميدو: صبحي تعرض لطعن بسكين في إحدى المباريات ولم يتوقف اللقاء
"الترجي فاز بشكل مُخزٍ".. ماذا قالت الصحف العالمية عن أحداث نهائي رادس؟
تقرير رقمي.. ماذا قدم خالد جلال بعد رحيله عن الزمالك قبل خلافته لجروس؟
وفاة خوسيه رييس لاعب إشبيلية السابق
في بيان رسمي.. بتروجت يعلن رفضه خوض لقاء المقاولون
مسؤول سابق في الكاف توقع أحداث رادس بسبب ضعف VAR "الإفريقي"
أول رد فعل من أحمد أحمد بعد أحداث رادس
رسميًا.. الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة لحسم موقفه من استكمال الدوري
رسميا.. 4 قرارات للاتحاد المغربي بعد فضيحة رادس في نهائي الأبطال
بالفيديو.. صلاح يكتب التاريخ ويقود ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا
أول رسالة من خالد جلال للاعبي الزمالك
تقرير.. حلمه تحقق.. محمد صلاح ثالث عربي يتوج بدوري الأبطال
تقرير.. محمد صلاح.. موعد مع ركلات الجزاء الحاسمة
صلاح: حققت حلم الطفولة.. أفكر في اللقب الثاني.. وسددت ركلة الجزاء كما فعلت من أجل كأس العالم
صلاح يسيطر على الأرقام.. 8 ملامح تاريخية في ليلة تتويج ليفربول بدوري الأبطال
صلاح متسائلا بعد التتويج بدوري الأبطال: "أبو تريكة فين؟"
"ليلة تاريخية لصلاح".. كيف تابعت الصحف الإنجليزية تتويج ليفربول بالأبطال؟
مورينيو: تتويج صلاح بأمم أفريقيا يجعله أقوى المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية
كلوب: قاتلنا بدون وقود.. لم نقدم مستوي جيد.. وهدوء صلاح مثالي
أبو تريكة: صلاح فضّل دوري الأبطال على لقب الهداف فجمع الاثنين معًا
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