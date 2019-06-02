أبو تريكة: صلاح فضّل دوري الأبطال على لقب الهداف فجمع الاثنين معًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي مدني:

هنأ محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق، مواطنه محمد صلاح جناح ليفربول، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وقال أبو تريكة عبر قناة "بي ان سبورتس" الفضائية اليوم السبت: "سعيد من أجل صلاح ويورجن كلوب بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في نهاية موسم رائع بالنسبة للفريق خسر به الدوري بالرغم من تحقيق 97 نقطة."

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وتابع: "عندما سألنا محمد صلاح أيهما يفضل، أن يكون هداف الدوري الانجليزي أو يحقق دوري الأبطال؟ اختار دوري الأبطال، والآن يحتفل بعدما حقق الاثنين معًا."

وأضاف: "كلوب تخلى اليوم عن فلسفته من أجل التتويج بالبطولة لعب بشكل واقعي بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في السابق مع ليفربول وبوروسيا دورتموند."

وفاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا بعد 14 عامًا من أخر مرة شهدت فوز الفريق بالبطولة حين انتصر على ايه سي ميلان في مباراة تاريخية.