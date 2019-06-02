كلوب: قاتلنا بدون وقود.. لم نقدم مستوي جيد.. وهدوء صلاح مثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي بأن فريقه كان "يقاتل بدون وقود" تعبيرًا عن الإرهاق الكبير على مدار الموسم، وامتدح هدوء محمد صلاح الذي سدد ركلة الجزاء في بداية أحداث المباراة."

وقال كلوب في تصريحاته التي أدلى بها عقب الفوز بدوري الأبطال: "هل سبق لك أن رأيت فريق كهذا، قتال بدون وقود في الخزان؟ أنا سعيد للغاية من أجل الأولاد، وهؤلاء الناس، وأسرتي. لقد عانوا كثيرًا من أجلي، هم أحق بهذا أكثر من أي شخص."

وفاز ليفربول بنتيجة 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الذي أقيمت على استاد واندا ميتروبوليتان ليفوز بدروي أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

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وتحدث كلوب عن الانتظار لفترة طويلة منذ الانتقال لتدريب ليفربول من أجل تحقيق بطولة: "هذا الأمر هام بالنسبة لنا ومن أجل التطوير والتحسين، وكل يوم نستفيد شيء جديد، وبعد التتويج اليوم نستطيع أن نستمر في العمل الجيد، ومُلاك النادي لا يضعون أي ضغوط علينا."

وأوضح كيف تمكن الفريق من التتويج باللقب: "لم يحالفنا الحظ السيء اليوم، وهذا هو الفارق، لقد حصلنا على ركلة جزاء مبكرة وتمكنا من تسجيلها، وهذه بداية ممتازة لأي مباراة وخاصة إن كانت النهائي، وبعد ذلك تقدمنا بشكل جيد في أرض الملعب، وفي بعض الأحيان كان علينا أن ندافع."

واختتم تصريحاته قائلًا: "ربما يكون المستوى لم يكن ممتازًا في أحداث المباراة، وكانت هناك أشياء أخرى مثالية، محمد صلاح بكل الهدوء، وتصديات أليسون الرائعة، وإحراز أورويجي لهدفه المميز."