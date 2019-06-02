مورينيو: تتويج صلاح بأمم أفريقيا يجعله أقوى المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لعدد من الأندية الأوروبية، أن تتويج محمد صلاح مع منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 2019 سيجعله أقوى المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن العام الجاري.

وتحدث مورينيو عبر في الاستديو التحليلي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، عبر قناة بي إن سبورتس، مؤكدًا أن صلاح قدم موسمًا مميزًا مع ليفربول.

Advertisements

وقال المدير الفني البرتغالي: "تتويج صلاح بكأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر سيجعله أقوى المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية".

واحتل صلاح المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأفضل في العالم بناء على اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العام الماضي، خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن ليفربول توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا مع ليفربول بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في النهائي، بعدما نجح المصري في تسجيل الهدف الأول لفريقه.