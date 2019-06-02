"ليلة تاريخية لصلاح".. كيف تابعت الصحف الإنجليزية تتويج ليفربول بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف الإنجليزية، الضوء على محمد صلاح نجم ليفربول بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في إطار نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول استطاع بفضل هدفي صلاح وديفوك أوريجي أن يتوج بلقبه السادس بدوري الأبطال ليصبح في الترتيب الثالث على مستوى الأندية الأكثر تتويجًا خلف الثنائي ريال مدريد وميلان.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية عن صلاح بعدما قاد فريقه للتتويج بالأبطال بعد غياب 14 عامًا:

"كلوب يتوج بأوروبا بفضل صلاح وأوريجي"

قالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إن النجم المصري محمد صلاح استطاع أن يقود فريقه للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ الريدز.

وأضافت الصحيفة أن صلاح وأوريجي نجحا في قيادة ليفربول لتحطيم النحس الذي لازم مدرب الفريق يورجن كلوب وخسارته ست نهائيات خلال مشواره التدريبي.

"صلاح وأوريجي يقودان ليفربول للتاج السادس"

أوضحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن صلاح استطاع بعد مرور عام من خسارة فريقه ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد عاد من جديد ليقود فريقه للتتويج باللقب السادس في تاريخ ناديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقنية الفيديو "VAR" لم تنقذ توتنهام من جديد بعد مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة أن حلم صلاح أصبح حقيقة بعد موسم خيب في العام الماضي عندما خرج مصابًا في مباراة النهائي أمام ريال مدريد إلا أنه عاد من جديد ليتوج مع فريقه باللقب الأوروبي.

"صلاح يقود ليفربول للتتويج بالأبطال"

Advertisements

قالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، إن صلاح نجح في قيادة فريقه ليفربول للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن صلاح كان قريبًا من قيادة فريقه للتتويج بالأبطال في الموسم الماضي إلا أنه خرج مصابًا بعد مرور نصف ساعة.

وسلطت الصحيفة الضوء إلى أن رغم حرارة الجو إلا أنه تمكن من التغلب على هذه المشكلة ليسجل هدفًا بعد مرور دقيقتين فقط.

"صلاح يضع ليفربول على طريق البطولات"

كشفت صحيفة "ميرور" أن نجما ليفربول محمد صلاح وديفوك أوريجي تمكنا من قيادة فريقهما للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول توّج بلقب الأبطال للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن هدف صلاح في الدقيقة الثانية وضع توتنهام في موقف محرج.

ونوهت الصحيفة على أن صلاح لم ييأس بعد خسارة لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي ليعود بعد 12 شهرًا ويقود فريقه للتتويج بالبطولة.

"صلاح يحطم ذكرياته المؤلمة"

سلطت صحيفة "إكسبريس" الضوء على إصابة صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية والتي أدت خروجه مصابًا على مستوى الكتف بعد تدخل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.

الصحيفة قالت إن صلاح استطاع أن ينهي الكابوس الذي طارده ما يقرب من 12 شهرًا ليسجل ويقود فريقه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.