محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد التتويج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام بنتيجة هدفين دون رد.
وقال صلاح في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "لا أعلم ماذا يمكن أن أقول لكني سعيد للغاية بالفوز، هذا الشيء لا يمكن أن يتحقق في الكثير من المواقف."
وتابع: "لقد حققت حلمي الذي طالما سعيت إليه منذ أن كان عمري 7 سنوات."
وقبل انتهاء اللقاء معه سأل صلاح مراسل القناة:هو أبو تريكة فين؟،ليرد عليه المراسل بالإشارة بأن أبو تريكة متواجد مع فريق المحللين.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح متسائلا بعد التتويج بدوري الأبطال: "أبو تريكة فين؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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