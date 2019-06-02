صلاح يسيطر على الأرقام.. 8 ملامح تاريخية في ليلة تتويج ليفربول بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سيطر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على أرقام مباراة فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز الريدز بهدفين دون رد على حساب توتنهام في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

صلاح سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، وأضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني لمصلحة فريقه في الدقيقة 88 من زمن أحداث المباراة، ليحقق الريدز لقبه السادس على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز أرقام المباراة بعد تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه الإنجليزي توتنهام:

- لقب سادس

استطاع ليفربول أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام (1977 و1978 و1981 و1984 و2005) ليصبح الريدز في الترتيب الثالث على مستوى الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 13 لقبًا في المقابل يأتي ميلان الإيطالي في الوصافة بسبعة ألقاب ثم ليفربول بستة ألقاب، يليله الثنائي بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني بخمسة ألقاب.

- ليلة صلاح

بهدف صلاح في نهائي دوري أبطال يكون النجوم المصري استحوذ على العديد من الأرقام حيث أحرز ثاني أسرع هدف بعد 108 ثانية.

ويعتبر جوان ميكو لاعب فيرد بريمين الألماني في صدارة ترتيب أسرع هدف في دوري الأبطال بعدما سجل هدفًا ضد باناثيناكوس في 2006 بعد 100 ثانية.

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وأصبح صلاح أول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أصبح الإفريقي الخامس الذي يسجل في نهائي بطولة أوروبية بعد كلاً من رابح ماجر (1987 مع بورتو) وصامويل إيتو (2006 و 2009 مع برشلونة) وديدييه دروجبا (2012 مع تشيلسي) وساديو ماني (2018 مع ليفربول).

صلاح استطاع أن يحقق رقمًا جديدًا مع ليفربول بعدما أصبح اللاعب العربي الثالث الذي يتوج باللقب بعد الثنائي رابح ماجر مع بورتو البرتغالي 1987، والدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد في 2018.

- البطولة الأولى

استطاع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن يحقق لقبه الأول مع ليفربول بعد ثلاث محاولات سابقة مع الريدز.

كلوب استطاع في عامه الأول أن يصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية إلا أنه خسر اللقب أمام مانشستر سيتي، ثم خسر لقب الدوري الأوروبي في نفس العام وتحديدًا 2016 على يد إشبيلية (3-1).

وفي العام الماضي، خسر كلوب مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة.

- القناص أوريجي

دخل البلجيكي ديفوك أوريجي التاريخ مع ليفربول بعدما كان قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي حيث استطاع أن يسجل هدفه الثالث من التسديدة الثالثة له في البطولة الأوروبية.

أوريجي أصبح ثاني لاعب بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد يانيك كاراسكو مع أتلتيكو ضد ريال مدريد في 2016.