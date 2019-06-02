محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي، بأنه حقق حلمه الذي داعب أفكاره منذ أن كان عمره 7 سنوات فقط، قائلًا أنه حاليًا يفكر أن يكون أول لاعب عربي يحقق دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.
وقال صلاح في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "لا أعلم ماذا يمكن أن أقول لكني سعيد للغاية بالفوز، هذا الشيء لا يمكن أن يتحقق في الكثير من المواقف."
وتابع: "لقد حققت حلمي الذي طالما سعيت إليه منذ أن كان عمري 7 سنوات."
وعن كونه ثالث لاعب عربي يحقق دوري أبطال أوروبا: "سأسعى إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مجددًا وأكون أول لاعب عربي يحققها مرتين."
وردًا على سؤال حوله صعوبة التصدي لركلة الجزاء التي أحرزها: "لقد سددت ركلة الجزاء التي قادت مصر إلى التأهل لكأس العالم ودائمًا يجب أن نكون في حالة جيدة بهذه المواقف."
وأحرز محمد صلاح هدف من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتمكن ليفربول من الفوز بنتيجة 2-0 على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح: حققت حلم الطفولة.. أفكر في اللقب الثاني.. وسددت ركلة الجزاء كما فعلت من أجل كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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