حصل الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. وجاء ذلك بإذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال لأسباب شخصية. ويستعد الزمالك، لمواجهة حرس الحدود مساء الإثنين المقبل، فى اللقاء المؤجل من الدولة 30 لبطولة الدورى، وسط منافسة شرة على حسم لقب الدوري مع غريمه التقليدي الأهلي، الذي يتصدر جدول الترتيب حاليًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسباب شخصية تمنع ثنائي وسط الزمالك من المشاركة في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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