دوري الأبطال: “الفرعون” ينصب ليفربول “ملكاً” لأوروبا

سجل النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قاد ليفربول إلى التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، إثر فوز الفريق على توتنهام 2-0 اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في المواجهة الإنجليزية الخالصة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية ثم أضاف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، ليتوج ليفربول بلقب البطولة للمرة الأولى منذ عام 2005.