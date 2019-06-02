قائمة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يعتلي الصدارة

يعتلي، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة هداف الفريق هذا الموسم في بطولة دوري ابطال اوروبا بعد احرازة الهدف الأول مساء السبت فيمرمى توتنهام بالمباراة التي جمعت بينهم في النهائي وانتهت بفوز الريدز بثنائية دون رد.
ويتربع محمد صلاح على عرش
وبينما يتساوى الثنائي الإسباني فيرمينو والسنغالي ساديو مانى برصيد 4 أهداف لكليهما.
ويليهم ديفوك أوريجي برصيد 3 أهداف، بينما سجل الثلاثي فينالدوم وجيمس ميلنر و فان دايك كلا منهما هدفين.
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