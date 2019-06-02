محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي ليفربول بدوري أبطال اوروبا

واصل محمد صلاح تحقيقه للأرقام المميزة بعدما تصدر قائمة هدافي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين دون رد، مساء السبت. دون رد، مساء السبت. وجاء محمد صلاح في المركز الأول في قائمة هدافي ليفربول برصيد 5 أهداف، بينما جاء الثنائي فيرمينو وساديو ماني في المركز الثاني برصيد أهداف، وحل أوريجي خلفهما برصيد 3 أهداف، بينما جاء في المركز الخامس كل من فينالدوم وميلنر وفان دايك برصيد هدفين لكل منهما.

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