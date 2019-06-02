محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي ليفربول بدوري أبطال اوروبا

واصل محمد صلاح تحقيقه للأرقام المميزة بعدما تصدر قائمة هدافي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتوج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفيندون رد، مساء السبت.
وجاء محمد صلاح في المركز الأول في قائمة هدافي ليفربول برصيد 5 أهداف، بينما
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