المقاولون يهنئ محمد صلاح بلقب دورى أبطال أوروبا

حرص مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح على تقديم التهنئة للنجم المصرى محمد صلاح لاعب الذئاب السابق وليفربول الحالي عقب تتويج فريقه بلقب دورى أبطال أوروبا ومساهمة الفرعون المصري في فوز فريقه الليلة بهدفينأمام توتنهام.
قال المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، إن محمد صلاح واحدًا من أهم لاعبى كرة القدم في مصر والعالم، وشرف للمقاولون العرب انتمائه
أضاف المشرف العام، أن فوز صلاح مع فريقه بلقب البطولة بشرة خير وسيكون بداية أيضا لقيادة الفراعنة للفوز بلقب البطولة الأفريقية القادمة بالقاهرة.
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