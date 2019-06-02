فيديو.. محمد صلاح يحتفل على طريقته الخاصة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

واصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، احتفاله عقب تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا. توج ليفربول باللقب الأوروبي على حساب مواطنه توتنهام بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. Advertisements ظهر نجم ليفربول في فيديو وهو يحتفل في غرفة خلع الملابس بتتويجه بلقب دوري الأبطال مع الريدز، ويجلس بجانبه السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق. يذكر أن ليفربول توج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه. شاهد :

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