بتروجت يبحث الإنسحاب من الدوري في اجتماع اليوم

يعقد مجلس ادارة نادي بتروجت اجتماعا صباح اليوم" الاحد" لبحث ازمة مباراة المقاولون المقرر اقامتها غدا " الاثنين" في الجولة الاخيرة للدوري.
من المنتظر ان يقرر مجلس ادارة النادي البترولي الإنسحاب من الدوري بسبب رفض اتحاد الكرة تحقيق مبدا تكافؤ الفرص في اقامة الجولة الأخيرة في
كان نادي انبي قد اصدر بيانا امس السبت اكد فيه انسحابه من الدوري وعدم لعبه مع المقاولون الاثنين.
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