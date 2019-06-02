ينتظر محمد عودة المدير الفنى لبتروجت قرار مجلس إدارة النادى لعودة الفريق للتدريبات بعدما ألغى معسكر الفريق وكان مقررا أن يسافر للسويس اليوم للدخول فى معسكر مغلق هناك استعدادا للقاء المقاولون فى الجولة الأخيرة بالدورى . كان مجلس إدارة بتروجت قد أصدر بيانا عصر اليوم أكد فيه عدم خوض مباراة المقاولون المقبلة نهائيا مهما كانت النتائج .

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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت في حيرة قبل موقعة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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