أعلن الدكتور هاني مطر رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط لكرة القدم أنه سيتم التعاقد مع وزارة الشباب والرياضة علي مقر جديد لمنطقة دمياط لكرة القدم بمدينة دمياط الجديدة وقال ان المقر سيضم ملعب كرة خماسي وبعض الخدمات بدلا من المقر الحالي بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية) جاء ذلك خلال حفل الأفطار الذي أقامته المنطقة برأس البر بحضور الكابتن محمود المتبولي نائب رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط والأعضاء هشام البساطي واشرف خلف ورؤساء الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية للمنطقة من بينهم عميد رؤساء الأندية المصرية سمير موسي رئيس نادي الزرقا وعضو مجلس النواب ومحمد سامي سليمان رئيس برأس البر بحضور الكابتن محمود المتبولي نائب رئيس مجلس إدارة منطقة دمياط والأعضاء هشام البساطي واشرف خلف ورؤساء الأندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية للمنطقة من بينهم عميد رؤساء الأندية المصرية سمير موسي رئيس نادي الزرقا وعضو مجلس النواب ومحمد سامي سليمان رئيسمجلس إدارة نادي دمياط الرياضي الأسبق والمهندس محمد عصام الشيال رئيس مجلس إدارة نادي راس البر واللواء هشام الحفناوي نجم الكرة السابق و مدير أمن جامعة دمياط ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وممدوح طاحون رئيس مجلس إدارة نادي كفر سعد والمهندس محمد عسيلي رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي بفارسكور وعبد الغني العزبي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب ومحب سليم وسعد يحيي ووائل عاشور وحسين شوشة

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