شاهد .. مدرب منتخب مصر السابق يتغزل في محمد صلاح

أشاد محمود فايز المدرب العام السابق لمنتخب مصر، باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، بعدما فاز مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.

وقال فايز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بنالتي في نهائي أكبر بطوله عالميه تفتح الطريق للريدز بعد ١٤ عام صيام عن

‫ وتابع "بنالتي في الدقائق الاخيره لمباراة حلم تأهل شعب لكأس العالم بعد ٢٨ سنه غياب.‬ البطولات.‬‫ وتابع "بنالتي في الدقائق الاخيره لمباراة حلم تأهل شعب لكأس العالم بعد ٢٨ سنه غياب.‬ ‫نفس الزاويه..نفس القوه..نفس الشغف..نفس الحلم..نفس الطموح. ‬ ‫وبين هاتين اللحظتين هناك صبر تعب تضحيه.. ‬‫هناك محمد صلاح".

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