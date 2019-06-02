وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح لفوزه بدوري أبطال أوروبا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصرى ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت

فريقي ليفربول و توتنهام وقد انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوطالأول .

وأعرب صبحي عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبى العالم، مشيرا الي أن صلاح يعتبر خير سفير لمصر في اوروبا، وصورة مشرفه لشباب مصر في الخارج.