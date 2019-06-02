شوقي غريب: محمد صلاح "ساعد نفسه" لتحقيق هذه الإنجازات

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أن إنجاز محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمر مُشرف للكرة المصرية وحدث تاريخي.
قال غريب لـ "الوفد"، إن محمد صلاح لم يساعده أحد لتحقيق هذه الإنجازات وإنما هو ساعد نفسه بعدما ضحى بكل شئ من أجل
وأعرب عن تمنياته بأن يستمر محمد صلاح في تحقيق الإنجازات مع ليفربول ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
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