رياضة | شوبير بعد تتويح صلاح بدوري الأبطال: "واثق الخطوة يمشي ملكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير بعد تتويح صلاح بدوري الأبطال: "واثق الخطوة يمشي ملكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أحمد شوبير على تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

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وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها حديثه إلى نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول: "واثق الخططوة يمشي ملكا.. مو صلاح بطل أوروبا".

وحقق الريدز الفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة مدريد.