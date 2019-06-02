رياضة | عاجل.. محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يحسم مصيره مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد صلاح نجم ليفربول عقب الفوز على توتنهام بثنائية نظيفة والتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بأنه ضحى كثيرًا من أجل مسيرته.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة بي تي سبورت عقب اللقاء : "الكل سعيد الآن، أنا مسرور لأنني لعبت النهائي الثاني على التوالي وخضت 90 دقيقة كاملة أخيرًا، الكل قدم أفضل ما لديه اليوم، لا يوجد اليوم آداء فردي مميز، الفريق ككل كان لا يصدق".

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وعلق صلاح على ركلة الجزاء قائلا : "سنرى تقنية الفيديو الموسم المقبل في البريمير ليج لكني سعيد بها الآن".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "لقد ضحيت كثيرًا من أجل مسيرتي، القدوم من قريتي والذهاب إلى القاهرة والتحول إلى اللاعب المصري الذي أنا عليه الآن بهذا المستوى أمر لا يصدق".

وبحديث صلاح عن الدوري الإنجليزي والمنافسة في الموسم المقبل، فيكون اللاعب حسم بشكل كبير البقاء مع ليفربول قاطعا الطريق على الأندية الراغبة بضمه.