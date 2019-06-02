اخبار الرياضه

رياضة | وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير يهنئ محمد صلاح بلقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، محمد صلاح نجم الكرة المصرى  ولاعب نادي الإنجليزي، وذلك بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي جمعت فريقي ليفربول وتوتنهام وقد انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين، وأحرز صلاح هدف التقدم من ضربة جزاء في الشوط الأول .

 

وأعرب صبحي عن سعادته بما يقدمه النجم محمد صلاح من مستوى متميز جعله واحدا من أفضل لاعبى العالم، مشيرا الي أن صلاح يعتبر خير سفير لمصر في اوروبا، وصورة مشرفة لشباب مصر في الخارج.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا