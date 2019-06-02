رياضة | الهواري: المجد ينتظر الفرعون المصري بعد فوز ليفربول بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهواري: المجد ينتظر الفرعون المصري بعد فوز ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، التهنئة للدولي المصري محمد صلاح، جناحظ ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، بعد حصول فريقه علي بطولة دوري أبطال أوروبا وتسجيل الفرعون المصري هدفاَ في شباك توتنهام، مؤكداً أن المجد ينتظر صلاح بعد التتويج بالبطولة الغالية ، كونه أول مصري يسجل هدفا في المباراة النهائية بطولة التشامبيونزليج.

وأكد الهواري أن حصول الفرعون المصري على البطولة مع فريقه ليفربول يعد انجاز غير مسبوق، لافتاً أن محمد صلاح فخر العرب ومصدر سعادة المصريين.

وأضاف أن حصول صلاح على لقب دوري أبطال أوروبا يعد تعويضا عن خسارة فريقه لقب الدوري الانجليزي بفارق نقطة عن مانشستر ستي.

وأشار رئيس نادي الشيخ زايد، أن محمد صلاح كان على موعدًا لتحطيم رقم قياسي في بلاد اوروبا والتتويج ببطولة دوري الأبطال بعد خسارته النهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد بعد إصابة النجم المصري ليفوز ريال مدريد باللقب الغالي.

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وأوضح الهواري، أن محمد صلاح أصبح أيقونة الرياضة العربية والمصرية والافريقية وبات الشباب العربي يحتذي بالنجم المصري وتجربته المثيرة في أقوي الدوريات العالمية.

وقال إن نادي الشيخ زايد يحفز دائماً كل لاعبيه للاقتداء بالفرعون المصري، وقطاع الناشئين يستحوذ علي اهتمام الجميع داخل النادي من خلال تأهيل اللاعبين علي أعلي مستوي وتنمية مهارتهم .

واختتم فكري الهواري تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر تضم عدد كبير من المواهب الذين من الممكن أن يوصلوا إلى العالمية كما فعل محمد صلاح، ولكن يحتاج الأمر إلى رعاية وتبني المواهب وهو ما سيعمل عليه نادي الشيخ زايد خلال الفترة المقبلة.