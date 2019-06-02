رياضة | عاجل.. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هاني أبو ريدة يوجه رسالة إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برقية تهنئة لنجم مصر ونادي ليفربول بمناسبة قيادة فريقه الإنجليزي للفوز بكأس أوروبا.

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وقال أبو ريدة في برقيته لصلاح إن هذا الإنجاز التاريخي مدعاة لفخر كل مصري ومحب لكرة القدم ، راجيا أن يكون فألا حسنا لنا جميعا في قيادة صلاح لمنتخب بلاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأكد أبو ريدة أنه يتقدم بهذه التهنئة بالأصالة عن نفسه وعن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري وكل العاملين به والملايين من محبي كرة القدم وعشاق المنتخب الوطني.