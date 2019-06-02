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رياضة | توني كروس يهنئ كلوب بتحقيق دوري الأبطال

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وجه النجم الدولي الألماني توني كروس، متوسط ميدان فريق الإسباني، التهنئة لمواطنه يورجن كلوب مدرب فريق الإنجليزي، بعد تحقيق الأخير لبطولة .

وقال توني كروس في تغريدة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"هنيئا نادي ليفربول، هنيئا يورجن كلوب!".

وحقق الريدز البطولة الأوروبية السادسة في تاريخه، بالفوز بهدفين نظيفين، على حساب توتنهام هوتسبير، أحرزهم محمد صلاح وديفوك أوريجي.

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