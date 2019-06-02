رياضة | توني كروس يهنئ كلوب بتحقيق دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توني كروس يهنئ كلوب بتحقيق دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم الدولي الألماني توني كروس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، التهنئة لمواطنه يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تحقيق الأخير لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال توني كروس في تغريدة عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"هنيئا نادي ليفربول، هنيئا يورجن كلوب!".

وحقق الريدز البطولة الأوروبية السادسة في تاريخه، بالفوز بهدفين نظيفين، على حساب توتنهام هوتسبير، أحرزهم محمد صلاح وديفوك أوريجي.