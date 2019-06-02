رياضة | فابينهو: كنت واثقًا أن لحظتي ستأتي !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فابينهو: كنت واثقًا أن لحظتي ستأتي ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الدولي البرازيلي فابينهو، متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، على سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.

وقال فابينهو في تصريحات صحفية بعد الفوز على توتنهام 2-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو: "كنت أعرف أن لحظتي ستأتي, كان علي فقط أن أكون مستعد".

وأضاف نجم وسط الريدز: "كنت أعرف من البداية أنني أملك القدرة على اللعب في هذا الفريق. ها نحن ذا, أبطال! عندما انتهت المباراة أردت أن أبكي, أردت القفز, واو!".