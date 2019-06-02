رياضة | تركي آل الشيخ: "اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: "اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على فوز ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

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وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة".

وتوج ليفربول بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.



