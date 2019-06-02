رياضة | مورينيو يكشف سبب تفوق ليفربول على توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف سبب تفوق ليفربول على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، عن سبب تفوق فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره توتنهام هوتسبير، بنهائي دوري أبطال اوروبا، بعد الفوز 2-0.

وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق في تصريحات تلفزيونية من خلال الإستديو التحليلي للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس": "أنفيلد لعب دورًا كبيرًا في هذا اللقب، اليوم لم يكن أنفيلد لكنه كان كذلك طوال مرحلة الإقصاء".

وأضاف: "كما أن جماهيرهم جلبوا بعضًا من أنفيلد معهم الليلة. فرق ليفربول تدخل المباريات بهذه الأفضلية متمثلةً في جماهيرهم".