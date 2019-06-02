رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، منافسه فريق تشيلسي يوم 14 أغسطس القادم في اسطنبول، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.

حيث يشارك الريدز في نهائي السوبر الأوروبي، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير في الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وفاز أيضا تشيلسي على نظيره اللندني فريق أرسنال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في نهائي بطولة الدوري الأوروبي في أزربيدجان.