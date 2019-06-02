رياضة | تصريح مثير من نجم الأهلي السابق بشأن ميسي ورونالدو بعد فوز صلاح بلقب دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من نجم الأهلي السابق بشأن ميسي ورونالدو بعد فوز صلاح بلقب دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شريف عبد الفضيل نجم الأهلي السابق، إن محمد صلاح حفر اسمه بحروف من نور في سجلات النجوم العرب الكبار.

Advertisements

وتابع عبد الفضيل خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أنه جاء اليوم ليجلس كلا من اللاعب ميسى لاعب نادى برشلونه الأسبانى، ورونالدو لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، ليشاهدوا الفرعون المصري محمد صلاح يحمل كأس دورى أبطال أوروبا".

وأكمل عبد الفضيل أنه عندما تكن من الله يكن الله معك واصفآ أخلاق اللاعب المصر محمد صلاح والذي قام بتسجيل هدف لفريقه فى مرمي توتنهام الإنجليزى.