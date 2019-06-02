رياضة | أوريجي: حققنا اللقب بفضل جماهيرنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوريجي: حققنا اللقب بفضل جماهيرنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أوريجي مهاجم فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على توتنهام وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا..

وقال أوريجي عقب نهاية اللقاء :"حققنا اللقب كفريق بدعم الجماهير التي تدفعنا، إنهم استثنائيون".

وأضاف "أكرر، فعلناها جميعًا معا واحتجنا كل فرد حتى نحقق اللقب. علينا الآن أن نستمتع.

وتوج ليفربل بلقب دوري أبطال أوروبت للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز مساء اليوم على توتنهام بهدفين نظيفين.‏