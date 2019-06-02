رياضة | قائد ليفربول يوجه رسالة إلى جماهير الريدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول يوجه رسالة إلى جماهير الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوردان هندرسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن هذة افضل ليلة عاشها على الإطلاق، مشيراً إلى أن الفريق قدم موسما رائعا في دوري أبطال أوروبا.

وتوج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وقال هندرسون في تصريحات تلفزيونية لقناة بين سبورتس الرياضية : "دوري أبطال أوروبا هدية لجميع جماهير ليفربول، وسعيد بعودتنا إلى النهائي وتحقيقه بعد خسارة العام الماضي".

وتابع : "الجميع عمل على تحقيق اللقب، ويورجن كلوب قدم عملا كبيرا مع الفريق منذ توليه تدريب الفريق".