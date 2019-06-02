اونلاين | مشاهدة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم قناة بي ان سبورت المفتوحة يوتيوب سريع salah yalla

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مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري ابطال اوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 1 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر والساعة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر والساعة 19:00 بتوقيت المغرب).

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على:

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مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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مباراة ليفربول وتوتنهام - التغطية المباشرة لحظة بلحظة

ليفربول - توتنهام | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على توتنهام (1-صفر) بهدف سجله المصري محمد صلاح من علامة الجزاء.

دق 38: ليفربول - توتنهام | حارس توتنهام لوريس يتألق في ابعاد كرة الاسكتلندي روبرتسون

دق 26: ليفربول - توتنهام | إذا استثنينا هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، فإن المواجهة متكافئة مع أفضلية نسبية لفريق توتنهام الذي أخذ بزمام المواجهة بينما تراجع ليفربول وبقي ينتظر منافسه في حصونه.

دق17: ليفربول - توتنهام | تصويبة ألكساندر أرنولد القوية مرت قريبة من مرمى الفرنسي لوريس

دق02: ليفربول - توتنهام | ليفربول يتحصل على ركلة جزاء بعد مرور 26 ثانية على الانطلاق ومحمد صلاح ينفذها بنجاح ليفتتح التسجيل لفريق ليفربول (1-صفر)

ليفربول - توتنهام | انطلاق مواجهة نهائي دوري ابطال اوروبا في ملعب واندا ميتروبوليتانو

ليفربول - توتنهام | دقيقة صمت ترحماً على روح الدولي الإسباني السابق خوسيه أنطونيو رييس