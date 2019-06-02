اونلاين | HD3 Bein لايف: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر bein sport يلا شوت الجديد الشوط الثاني

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مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر kora live تابع لايف، ونوضح لكم أبزر غيابات الفريقين قبل انطلاق المواجهة التي سوف تقام في تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية، حيث سيغيب عن ليفربول لاعب الوسط نابي كيتا وسيستعيد خدمات المهاجم فيرمينو، أما توتنهام هوتسبير فلن يكون هناك غياب مؤثر بين صفوفه خاصةً بعد استعادته للنجم الدولي هاري كين العائد من الإصابة.

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وتقوم قناة بي ان سبورت بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة بالتعليق العربي للكثير من المعلقين المتميزين أبرزهم عصام الشوالي وحفيظ دراجي مع ستوديو تحليلي بتواجد جوزيه مورينيو.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر يوتيوب اليوم في نهائي دوري الابطال، وسيدفع المدير الفني يورجن كلوب بالتشكيلة المثالية بقيادة صلاح، مشاهدة ماتش ليفربول وتوتنهام مباشر يلا شوت الجديد سيكون داخل المقال قبل بدء اللقاء كما تعودتم.

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وتلك هي المرة السابعة التي يتقابل فيها فريقان من نفس الدولة في تاريخ منافسات دوري ابطال اوروبا وثاني مرة بين الأندية الانجليزية.

تشكيلة توتنهام الأساسية أمام الريدز جاءت كالتالي: في حراسة المرمى: لوريس، الدفاع: تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، الوسط: وينكز، سيسوكو، إريكسين، وفي الهجوم: ديلي آلي، سون، كين.

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول: أليسون – روبيرتسون – فان دي يك – ماتيب – أرنولد – فينالدوم – فابينيو – هيندرسون – ماني – فرمينو – صلاح.

أطلق حكم المباراة صافرة بداية ليفربول وتوتنهام بث مباشر الآن، ويسعى كلا الفريقين في الاستحواذ على الكرة وهز شباك المنافس.

هجوم قوي من جانب لاعبي هوتسبير على مرمى أليسون في محاولة لإحراز هدف التقدم في وقت مبكر وإسعاد الجماهير الحاضرة.

بداية مثيرة.. الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح ليفربول بداعي لمسة يد على توتنهام

بداية مشوقة للغاية بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بداعي لمسة يد على مدافع توتنهام ويتمكن محمد صلاح من تسجيلها في الشباك بكل براعة.

مرت نصف ساعة بين ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت والنتيجة هي تقدم الأحمر بهدف دون رد وسط هجوم قوي من المنافس دون جدوى.

انتهى الشوط الأول من المواجهة بنتيجة 1-0 لصالح ليفربول ونترقب ما سوف تشهده دقائق شوط المباراة الثاني.