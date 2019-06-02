- 1/37
- 2/37
- 3/37
- 4/37
- 5/37
- 6/37
- 7/37
- 8/37
- 9/37
- 10/37
- 11/37
- 12/37
- 13/37
- 14/37
- 15/37
- 16/37
- 17/37
- 18/37
- 19/37
- 20/37
- 21/37
- 22/37
- 23/37
- 24/37
- 25/37
- 26/37
- 27/37
- 28/37
- 29/37
- 30/37
- 31/37
- 32/37
- 33/37
- 34/37
- 35/37
- 36/37
- 37/37
انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. ليفربول يقبض على "الأميرة الأوروبية" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 12:51 صباحاً - تُوّج نادي ليفربول الإنجليزي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين.
وسجّل المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي هدفي الليفر، ليقبض الأخير على الكأس "ذات الأذنين"، للمرة الأولى منذ نهائي 2005 في إسطنبول التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ليفربول يقبض على "الأميرة الأوروبية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.