انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. ليفربول يقبض على "الأميرة الأوروبية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 12:51 صباحاً - تُوّج نادي ليفربول الإنجليزي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين.

وسجّل المصري محمد صلاح والبلجيكي ديفوك أوريجي هدفي الليفر، ليقبض الأخير على الكأس "ذات الأذنين"، للمرة الأولى منذ نهائي 2005 في إسطنبول التركية.

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