شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يدعم ليفربول بسبب عمرو بناجة والان مع التفاصيل
اعلن تركى ال الشيخ مالك نادى بيراميدز عن دعمه لليفربول الانجليزى قبل ملاقاة توتنهام"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام على ملعب وانداميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
ونشر ال الشيخ صورة لعمرو باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفية على صفحته بموقع "تويتر" اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة".
يذكر أن ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام بنتيجة 2/0 أحرز الهدفين النجم المصري محمد صلاح والبلجيكي أوريجي .
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