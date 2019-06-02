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تركي آل شيخ يدعم ليفربول بسبب عمرو بناجة

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اعلن تركى ال الشيخ مالك نادى بيراميدز عن دعمه لليفربول الانجليزى قبل ملاقاة توتنهام"، في نهائي ، الذي يقام على ملعب وانداميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر ال الشيخ صورة لعمرو باناجه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفية على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏‏ ‏اليوم بشجع ليفربول عشان الأخ عمرو بناجة".

يذكر أن ليفربول فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه على حساب توتنهام بنتيجة 2/0 أحرز الهدفين النجم المصري محمد صلاح والبلجيكي أوريجي .

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