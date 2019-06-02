- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
احتفالات ليفربول
تناولت الصحف الإنجليزية فوز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على حساب توتنهام بقيادة بوكيتينو وتتويج الريدز ببطولة دورى أبطال أوروبا وتوج الريدز بذات الأذنين، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
وتغنت «ميرور» الإنجليزية بالمدير الفنى الألمانى كلوب، حيث علقت على الإنجاز بعنوان: "كلوب ملك أوروبا! ليفربول يفوز بلقبه الأوروبي السادس، بعد هدفى صلاح وأوريجى الذى كسر قلوب توتنهام في ليلة ساحرة بمدريد". بينما وضعت «ذا صن» صورة لصلاح جمعت بين بكائه لإصابته في الكتف خلال نهائي
وتغنت «ميرور» الإنجليزية بالمدير الفنى الألمانى كلوب، حيث علقت على الإنجاز بعنوان: "كلوب ملك أوروبا! ليفربول يفوز بلقبه الأوروبي السادس، بعد هدفى صلاح وأوريجى الذى كسر قلوب توتنهام في ليلة ساحرة بمدريد".
بينما وضعت «ذا صن» صورة لصلاح جمعت بين بكائه لإصابته في الكتف خلال نهائي الموسم الماضي ولحظة تسجيله للهدف فى النهائى الحالي قائلة: "صلاح وأوريجى يصلان بالريدز للقب الأوروبي السادس بعد عام من الحزن".
وجاء عنوان ديلى ميل فى نفس السياق حيث قالت عبر موقعها الإلكترونى: "ليفربول يحكم أوروبا من جديد، بعد ألم خسارة اللقب الموسم الماضى، الريدز يدمر احلام توتنهام فى مدريد".
وجاء عنوان «إندبندنت» متغنيا بالفرعون المصري محمد صلاح وأوريجى حيث جاء العنوان كالتالي: "صلاح وأوريجى يفوزان بنهائى أبطال أوروبا لحساب ليفربول".
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن تتويج ليفربول؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.