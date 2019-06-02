انت الان تتابع القصة الكاملة للفتاة التي اقتحمت ملعب نهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ م

كينسى فلونسكى

اقتحمت مشجعة ملعب واندا ميتروبيوليتانو، الذى يحتضن نهائى بطولة دورى الأبطال بين ليفربول بقيادة يورجن كلوب وتوتنهام بقيادة ماوريسو بوكتتينو، وكشف موقع ديلى ميل الإنجليزى عن القصة الكاملة لتلك المشجعة، وظهرت المشجعة فى الدقيقة الثامنة عشرة بصورة شبه عارية؛ مما أدى إلى إيقاف المباراة حتى سيطر رجال الأمن على الوضع واستكمل الفريقان المباراة. وظهرت المشجعة بملابس شبه عارية، وكتبت عليها "فيتالى غير خاضع للرقابة"، حيث فسرت صحيفة ديلى ميل أن الفتاة تعلن عن تضامنها مع صديقها.

وأضافت "ديلى ميل" عبر موقعها الرسمى أن المشجعة اسمها كينسى فلونسكى، تحمل الجنسية الروسية، وأنها أقدمت على ذلك التصرف للترويج لصديقها فيتالى زودورفيتسكى والذى أسس بدوره أحد المواقع الإباحية الروسية. وفيتالي هو من أقتحم ملعب مباراة نهائي كأس العالم 2014 بين ألمانيا والأرجنتين. كما أن الحسابات الخاصة للفتاة