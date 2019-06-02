انت الان تتابع موقف كوميدي لمحمد صلاح على الهواء بسبب أبو تريكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

محمد صلاح

تعرض النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، لموقف كوميدي على الهواء، عقب تصريحاته بعد مباراة توتنهام مساء السبت، لقناة beIN SPORTS. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.

وتعامل الفرعون المصري بتلقائية عقب إدلائه بالتصريحات موجهًا سؤاله لفريق عمل قناة beIN SPORTS، قائلا: «هو فين أبو تريكة؟». ويتواجد محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، داخل الاستوديو التحليلي للقناة، رفقة الفرنسي

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