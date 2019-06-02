نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

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قدم العديد من المشاهير ونجوم الرياضة والفن والإعلام التهنئة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول بعدما تمكن من الفوز بهدفين دون رد على توتنهام

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك يابو صلاح.. تستاهل كل خير وعقبال كأس الأمم الإفريقية وتفرح كل مصر بالكأس وتظل سر سعادة المصريين". الف مبروك يابو صلاح.. تستاهل كل خير و عقبال كأس الامم الافريقية وتفرح كل مصر بالكاس وتظل سر سعادة المصريين [email protected] pic.twitter.com/uyLMOOeMLx —

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك يابو صلاح.. تستاهل كل خير وعقبال كأس الأمم الإفريقية وتفرح كل مصر بالكأس وتظل سر سعادة المصريين". وكتب ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق عبر حسابه الشخصي بتويتر: "ألف مبروك يا سيحا عايزين بطولة إفريقيا إن شاء الله". فيما هنأ الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني فريق ليفربول ونشر صورة تجمع محمد صلاح بليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني. وهنأ الإعلامي شريف عامر محمد صلاح بعد تتويجه بدوري الأبطال وكتب عبر حسابه الشخصي بتويتر: "كان يحلم بمستقبل مختلف، فأصبح هو نفسه حلما لشعب بأكمله. مبروك وشكرًا يا صلاح". ونشر الفنان المصري محمد هنيدي فيديو لجماهير ليفربول وهي تغني لمحمد صلاح معلقًا على الفيديو: "مو صلاح". Advertisements ووجه عبدالله السعيد، نجم فريق بيراميدز والمنتخب الوطني رسالة لمحمد صلاح عبر حسابه قائلا: "حلم أصبح حقيقة.. مبروك للملك المصري". وكتب المحلل خالد بيومي عبر حسابه الشخصي بتويتر قائلا: "أحلى عيد مع فخر العرب مووووووووو صلاح". وهنأ حساب فريق اي إس روما الإيطالي، محمد صلاح لاعب الذئاب السابق قائلا: "نبارك للاعبنا السابق المصري محمد صلاح بالحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا". وكتب أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر حسابه بتويتر: "واثق الخطوة يمشي ملكًا.. مو صلاح بطل أوروبا". وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي، محمد صلاح وكتب عبر حسابه بتويتر: "ألف مبروك لمصر ولكل العرب. ولدنا محمد صلاح يتوج مع فريقه بطلا لأوروبا وصاحب هدف التقدم. ليلة رائعة.. تحقق الحلم. ربنا يحميك يا بطل".

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